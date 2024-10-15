На Камчатке спасли россиянина, два месяца дрейфовавшего в море на резиновой лодке

На Камчатке рыболовы обнаружили россиянина, пропавшего без вести два месяца назад, и тела двоих его родственников. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает РБК, выжившим оказался 46-летний Михаил Пичугин. В августе он отправился на рыбалку вместе с двумя близкими, включая 16-летнего подростка. Они были объявлены пропавшими 9 августа, после чего в поисках задействовали четыре вертолета и один самолет МЧС. Спасатели обследовали около 200 тысяч квадратных километров акватории Охотского моря, но лодку обнаружить не удалось.

Спустя 67 дней после исчезновения, моряки супертраулера, патрулировавшего воды у берегов Камчатки, заметили на радаре объект, который сначала приняли за мусор. Когда к нему подплыли ближе, выяснили, что это лодка с пропавшими людьми.

Врачи оказали первую помощь пострадавшему, который потерял за время в море 50 килограммов веса. Он сохранил тела погибших родных в лодке.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что привело к гибели двух и более человек. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ двигателя лодки, в которой оказался дрейфующий Пичугин.