 На Каме баржу сорвало с якоря и несло в сторону Нижнекамской ГЭС
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На Каме баржу сорвало с якоря и несло в сторону Нижнекамской ГЭС

В настоящее время угрозы столкновения нет.

Республика
21 ноября 2022  20:44
Автор:
Роза Габитова

На реке Кама баржу сорвало с якоря и несло на плотину Нижнекамской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану. 

Сообщение о том, что грузовое судно сорвало с якоря на верхном бьефе ГЭС поступило сегодня в 18.56. В результате проведенного взаимодействия к барже в 19.45 подплыл буксир-толкач и в 20.02 провел стыковку. 

В настоящее время угрозы столкновения нет. Буксир-толкач ведет баржу в отстойник судоходной кампании, отметили в министерстве.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на 1477,5 км реки Кама сел на мель теплоход-сухогруз «Очаков», перевозивший 1,7 тонн пиломатериалов.

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