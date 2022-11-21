На Каме баржу сорвало с якоря и несло в сторону Нижнекамской ГЭС

На реке Кама баржу сорвало с якоря и несло на плотину Нижнекамской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о том, что грузовое судно сорвало с якоря на верхном бьефе ГЭС поступило сегодня в 18.56. В результате проведенного взаимодействия к барже в 19.45 подплыл буксир-толкач и в 20.02 провел стыковку.

В настоящее время угрозы столкновения нет. Буксир-толкач ведет баржу в отстойник судоходной кампании, отметили в министерстве.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на 1477,5 км реки Кама сел на мель теплоход-сухогруз «Очаков», перевозивший 1,7 тонн пиломатериалов.