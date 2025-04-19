На Каме нашли тело утонувшего рыбака, нарушившего запрет

Спасатели завершили поиски рыбака, пропавшего после крушения лодки на Каме в районе посёлка Сухой Берсут Мамадышского района. Трагедия произошла 16 апреля, когда перевернувшаяся лодка с тремя рыбаками оказалась в воде. Двоим мужчинам удалось самостоятельно добраться до берега, а 60-летний житель Кировской области погиб.

В течение трёх дней специалисты ЗПСО №5 и ЗПСО №6 проводили поисковую операцию. 18 апреля водолазы обнаружили тело погибшего на глубине 4 метров в 30 метрах от берега и передали его правоохранительным органам.

Как отмечают в МЧС Татарстана, инцидент произошёл из-за нарушения правил безопасности. Ведомство напоминает, что выход на воду на маломерных судах до начала навигационного сезона (25 апреля) запрещён и карается штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.