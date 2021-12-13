 На Каме рыбак на самодельном мотовездеходе провалился под лед
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На Каме рыбак на самодельном мотовездеходе провалился под лед

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Истории
13 декабря 2021  11:59
Автор:
Эдуард Салихов

На Каме спасли 53-летнего рыбака, который провалился под лед на самодельном мотовездеходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Спасатели с применением судна на воздушной подушке спасли застрявшего в полынье на мотовездеходе мужчину, который не мог выбраться самостоятельно.

Сотрудники МЧС в гидрокостюмах подали рыбаку спасательную веревку и вытащили его на крепкий лед. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане трое рыбаков не могли выбраться с тонкого льда — один провалился в воду. Мужчин оштрафовали на сумму от 1,5 до 2 тыс.рублей.

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