На казанской телебашне 12 декабря включат подсветку в цветах триколора

12 декабря на казанской телебашне включат подсветку в цветах российского флага. Иллюминацию можно будет наблюдать с 15:00 до 23:00. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Напомним, 12 декабря празднуется День Конституции России.

В крайний раз подсветку на казанской телебашне включали три дня подряд. 19 ноября подсветка была приурочена ко Дню ракетных войск. 20 ноября включили зеленую подсветку в знак поддержки ежегодной всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». А в честь Всемирного дня телевидения тематический сценарий показали 21 ноября.