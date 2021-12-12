 На казанском ипподроме откроется официальная площадка для автодрифтеров
news_header_top_970_100

На казанском ипподроме откроется официальная площадка для автодрифтеров

До этого в городе не было легальных мест для дрифта. 

Город
12 декабря 2021  14:36
Автор:
Карина Кострулева

В Казани на территории ипподрома 19 декабря откроется площадка для дрифтеров. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил организатор любительских соревнований по дрифту Ugol Drift Рамиль Хидиятуллин. 

«Взяли в аренду земельный участок и полностью его подготовили, чтобы там можно было свободно заниматься любым видом спорта и не мешать окружающим», — сказал он. 

По словам Хидиятуллина, идею открытия такой площадки поддержал и глава Советского района Роман Фатхутдинов. 

«Вопрос мы уже обсудили с главой Советского района, ему идея понравилась. Вот она будет панацея от всех нелегальных гонок», — поделился Рамиль. 

До этого в Казани не было таких площадок и дрифтеры катались на общественных территориях и парковках. Подробнее о том, как для Татарстана открылся новый сезон нелегального дрифта, читайте в нашем материале. 

Новости
В Татарстане жертвами ковида стали еще четверо человек
«Ты у нее на мушке. Впереди камера»: солистка «АИГЕЛ» Айгель Гайсина озвучила Яндекс.Карты
В Челнах падающая елка переехала с площади Азатлык на ипподром
Активисты в Казани раздали 10 тыс. лент с российским триколором в честь Дня Конституции РФ
Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло на 64,5 тыс. человек
В Татарстане в поле сгорела «Лада Приора»
В Казани идут работы по вывозу снега с улиц Рихарда Зорге, Сыртлановой и Фучика
«Ак Барс» поднимет свитер Балмина под своды «Татнефть-арены» на матче с «Салаватом Юлаевым»