На казанском ипподроме откроется официальная площадка для автодрифтеров

В Казани на территории ипподрома 19 декабря откроется площадка для дрифтеров. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил организатор любительских соревнований по дрифту Ugol Drift Рамиль Хидиятуллин.

«Взяли в аренду земельный участок и полностью его подготовили, чтобы там можно было свободно заниматься любым видом спорта и не мешать окружающим», — сказал он.

По словам Хидиятуллина, идею открытия такой площадки поддержал и глава Советского района Роман Фатхутдинов.

«Вопрос мы уже обсудили с главой Советского района, ему идея понравилась. Вот она будет панацея от всех нелегальных гонок», — поделился Рамиль.

До этого в Казани не было таких площадок и дрифтеры катались на общественных территориях и парковках. Подробнее о том, как для Татарстана открылся новый сезон нелегального дрифта, читайте в нашем материале.