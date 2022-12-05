На «Казаньоргсинтезе» появится Общественный совет из активистов города

В «Казаньоргсинтезе» объявили о создании Общественного совета, участие в котором могут принять представители общественных организаций, СМИ, экоактивисты и жители Казани. На Совете будут обсуждаться темы экологии, промышленной безопасности, кадровой политики и благотворительной деятельности.

«Совет поможет сделать максимально прозрачными механизмы общественного контроля деятельности предприятия и вывести диалог между руководством предприятия и жителями Казани на качественно новый уровень», - отметили в пресс-службе «Казаньоргсинтеза».

Заявку на вступление может отправить любой казанец – до половины состава Совета сформируется из активных граждан. Заявки можно подать до 20 декабря. Формирование совета планируется завершить до 20 января.

Весной прошлого года на нижнекамском предприятии СИБУРа был сформирован Общественный совет, и сейчас успешно ведет свою работу.

Анкету кандидата можно посмотреть на официальном сайте «Казаньоргсинтеза» в разделе «Общественный совет».

Заполненную анкету и заявление в произвольной форме можно отправить на почту publiccouncil@kos.sibur.ru.

Ранее «КВ» сообщали, что «Казаньоргсинтез» сократил выбросы после ремонта – факелы перевели с пара на воздух. Использование дронов и 3D-сканирования позволило досрочно закончить ремонтные работы.