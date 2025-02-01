На коллеги Министерства по делам молодежи РТ наградили юных ученых

В Казани состоялась коллегия Министерства по делам молодежи РТ. На заседании коллегии обсудили главные вопросы поддержка семей, детей и подростков, студенческой и рабочей молодежи.

В работе коллегии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Виктор Демидов и другие высокие гости.

Об итогах минувшего года и о планах на новый 2025 год рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

На заседании коллегии состоялась церемония награждения учеников 10-11 классов – победителей ежегодного республиканского конкурса «Инновация года» в номинации «Прспектива». Дипломы талантливым юным ученым вручили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.