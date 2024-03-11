На М-7 приступили к сборке пролета через реку Ик

news_top_970_100
Республика
11 марта 2024  13:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжают строительство скоростной трассы «Казань - Екатеринбург - Тюмень», сейчас специалисты возводят четырехпролетный мост через реку Ик на трассе М-7 «Волга».

Здесь уже построены четыре опоры по 12 метров в высоту и началась сборка мостовых пролетов: это 200 тонн конструкции, еще предстоит проложить 800 тонн металла. 

«При строительстве моста предусмотрен комбинированный метод сборки пролетного строения. С первой по третью опоры монтаж производится на временные опоры моста, а с третьей по пятую - методом продольной надвижки. Данный метод используется для оптимизации процесса по монтажу металлоконструкций пролетного строения в рамках сжатых сроков, обусловленных вводом объекта в эксплуатацию в 2024 году», - отметили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Предыдущий мост был построен в 1983 году. Его демонтируют как только завершится строительство. Теперь водители будут проезжать не по двум, а четырем полосам. После выполненной реконструкции почти в два раза повысится пропускная способность дороги и увеличится скоростной режим.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В программу по капремонту добавили еще больше 20 многоквартирных домов - это 45 тысяч казанцев
Раис Татарстана продлил до 2025 года очередной указ о госслужащих
11-летняя девочка получила сотрясение мозга после того, как ее сбила автоледи на Mitsubishi
В Нижнекамске за участие в выборах дадут пропуск в ночной клуб и билет в театр
На М-7 приступили к сборке пролета через реку Ик
Золото «Казанского лыжного марафона» взяла лыжница из Вологды
Казанцы назвали своих детей Руби Дженева, Терентий и Кафия
В Дербышках построят подростковый клуб «Без»