На М-7 приступили к сборке пролета через реку Ик

В Татарстане продолжают строительство скоростной трассы «Казань - Екатеринбург - Тюмень», сейчас специалисты возводят четырехпролетный мост через реку Ик на трассе М-7 «Волга».

Здесь уже построены четыре опоры по 12 метров в высоту и началась сборка мостовых пролетов: это 200 тонн конструкции, еще предстоит проложить 800 тонн металла.

«При строительстве моста предусмотрен комбинированный метод сборки пролетного строения. С первой по третью опоры монтаж производится на временные опоры моста, а с третьей по пятую - методом продольной надвижки. Данный метод используется для оптимизации процесса по монтажу металлоконструкций пролетного строения в рамках сжатых сроков, обусловленных вводом объекта в эксплуатацию в 2024 году», - отметили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Предыдущий мост был построен в 1983 году. Его демонтируют как только завершится строительство. Теперь водители будут проезжать не по двум, а четырем полосам. После выполненной реконструкции почти в два раза повысится пропускная способность дороги и увеличится скоростной режим.