На Мамадышском тракте в Казани водителя самосвала зажало между грузовиками в ДТП

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Город
1 августа 2024  17:26

Три грузовика столкнулись в Советском районе Казани, сообщает Татар-информ. В результате дорожно-транспортного происшествия одного из водителей зажало в кабине автомобиля. 

Прибывшие на место ДТП спасатели вызволили мужчину из покореженного кузова, после чего его увезли на скорой помощи в больницу. О его состоянии и степени травм пока нет информации.

В данный момент на Мамадышском тракте в сторону Казани наблюдается большая пробка.

Напомним, сегодня утром на автодороге М-5 произошло смертельное ДТП с тремя погибшими.

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