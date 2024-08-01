На Мамадышском тракте в Казани водителя самосвала зажало между грузовиками в ДТП

Три грузовика столкнулись в Советском районе Казани, сообщает Татар-информ. В результате дорожно-транспортного происшествия одного из водителей зажало в кабине автомобиля.

Прибывшие на место ДТП спасатели вызволили мужчину из покореженного кузова, после чего его увезли на скорой помощи в больницу. О его состоянии и степени травм пока нет информации.

В данный момент на Мамадышском тракте в сторону Казани наблюдается большая пробка.

Напомним, сегодня утром на автодороге М-5 произошло смертельное ДТП с тремя погибшими.