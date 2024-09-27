На маркетплейсы вышли 67 тысяч производителей из Татарстана

Как отметил Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, послание Рустама Минниханова определяет шаги, которые помогут татарстанскому бизнесу не только адаптироваться к новым экономическим реалиям, но и активно развиваться. Предприниматели знают, что всегда могут обратиться за помощью и консультацией по интересующим их вопросам, подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Особое внимание в послании уделено развитию электронной торговли. Раис Татарстана поставил задачу расширить рынки сбыта для татарстанских предпринимателей через интернет-площадки.

Так, за первое полугодие 2024 года количество татарстанских селлеров на маркетплейсах достигло 66,6 тысяч. Для многих из них торговля на маркетплейсах стала основным источником дохода.

Он также подчеркнул, что в Татарстане предпринимаются активные меры для поддержки бизнеса в освоении интернет-торговли, включая проведение бесплатных обучающих мероприятий.

В частности, 14 октября стартует двухнедельный форум-марафон «Мой бизнес. Старт с WB», а 15 ноября в Казани пройдет региональный форум «Мой бизнес. E-Com», где эксперты и практики интернет-торговли поделятся своим опытом.