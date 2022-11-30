На месте свалки по улице Учительской в Казани появится пункт приема вторсырья

Во время личного приема казанцев, который накануне проводил мэр Ильсур Метшин в исполкоме города, местная жительница Гульнара Кулиева попросила ликвидировать свалку на улице Учительской, передает пресс-служба мэрии Казани.

«Наша боль — несанкционированная мусорная свалка в 10 минутах от центра на улице Учительской, прямо позади нашего дома. Сейчас у нас замечательная дорога на улице Магистральной, но, что делать со свалкой, мы не знаем», - рассказала жительница Казани.

Мусор там оставляют расположенные вокруг предприятия. Не раз администрация района убирала свалку, но бизнесмены продолжают складировать отходы. Решить проблему можно через создание санкционированного пункта с раздельным сбором мусора, прокомментировал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

«Сегодня идет согласование <...> по ограждению этой территории. В течение недели полностью завершим очистку, закроем территорию забором и начнем цивилизованный сбор мусора», - заключил Салихов.