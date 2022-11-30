 На месте свалки по улице Учительской в Казани появится пункт приема вторсырья
news_header_top_970_100

На месте свалки по улице Учительской в Казани появится пункт приема вторсырья

Свалка образовалась, по словам администрации района, из-за складирования мусора расположенными рядом предприятиями.

Город
30 ноября 2022  10:03
Автор:
Ольга Ильина

Во время личного приема казанцев, который накануне проводил мэр Ильсур Метшин в исполкоме города, местная жительница Гульнара Кулиева попросила ликвидировать свалку на улице Учительской, передает пресс-служба мэрии Казани.

«Наша боль — несанкционированная мусорная свалка в 10 минутах от центра на улице Учительской, прямо позади нашего дома. Сейчас у нас замечательная дорога на улице Магистральной, но, что делать со свалкой, мы не знаем», - рассказала жительница Казани.

Мусор там оставляют расположенные вокруг предприятия. Не раз администрация района убирала свалку, но бизнесмены продолжают складировать отходы. Решить проблему можно через создание санкционированного пункта с раздельным сбором мусора, прокомментировал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

«Сегодня идет согласование <...> по ограждению этой территории. В течение недели полностью завершим очистку, закроем территорию забором и начнем цивилизованный сбор мусора», - заключил Салихов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Челнах три пары отпраздновали 55-летие совместной жизни
На месте свалки по улице Учительской в Казани появится пункт приема вторсырья
Во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги» поучаствовали 87 тыс. школьников из РТ
В Казани на станции Козья Слобода разбили стеклянную дверь одного из павильонов
В Мензелинске на новогоднее оформление выделят 1,2 млн рублей
В Челнах на маршрут выйдет новогодний трамвай
Сегодня татарстанцев ожидает туман, снег и до -12 градусов
«Ак Барс-Динамо» в «зеленом дерби» обыграл «Кировец»