В Казани с 1 апреля перекроют часть моста «Миллениум» для ремонта

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Город
25 марта 2024  11:08
Автор:
Эндже Гарафиева

На деловом понедельнике в Казани озвучили планы по капитальному ремонту моста «Миллениум».

В прошлом году первая его половина была обновлена. С 1 апреля будет закрыта для автомобилистов и вторая часть моста. Она проходит от улицы Вишневского до улицы Амирхана. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что весна – наиболее подходящий период для работ с технологической точки зрения, поэтому принято решение сейчас начать капремонт. Специалисты отремонтируют гидроизоляцию, опоры, пролетные строения, заменят дорожное полотно и установят подсветку.

В следующий понедельник, 1 апреля, движение на оставшейся половине дороги сделают двусторонним. 

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