 На неделе мэрия Казани запустит круглосуточный голосовой помощник для обращений по ЖКХ
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На неделе мэрия Казани запустит круглосуточный голосовой помощник для обращений по ЖКХ

Город
28 ноября 2022  14:28
Автор:
Василина Олейник

На этой неделе в мэрии Казани для обращений жителей по проблемам жилищно-коммунального хозяйства по номеру +7(843)223-18-83 заработает круглосуточный голосовой помощник. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель аппарата исполкома Булат Алеев.

«Сервис позволит без участия человека круглосуточно принимать заявки от жителей по теме ЖКХ и информировать их об аварийных работах и отключениях благодаря интеграции с системой «Открытая Казань», – сказал Алеев. 

В подразделениях исполкома сейчас внедряют IP-телефонию. С помощью ее городская администрация планирует изменить процесс взаиможествия с жителями в лучшую сторону. Так, например, существующая система не позволяет принимать звонки, если абонент занят, и нигде не отражает их, а при P-телефонии каждая структура исполкаом станет колл-центром для обращений горожан, позволит увидеть, как сотрудники консуильтируют казанцев. Уже сейчас, по информации Алеева, с новыми технологиями в районных администрациях число неотвеченных вызовов сократилось в 10 раз.

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