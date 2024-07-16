На Ноксинском спуске в Казани автомобиль сбил велосипедиста, нарушившего ПДД

Сегодня на улице Ноксинский спуск 19-летний житель Казани – водитель ВАЗ 2110 – совершил наезд на велосипедиста.

Как установили правоохранители, велосипедист, нарушив правила дорожного движения, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись.

В результате происшествия 23-летний велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении. Госавтоинспекция еще раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.