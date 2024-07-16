На Ноксинском спуске в Казани автомобиль сбил велосипедиста, нарушившего ПДД

news_top_970_100
Город
16 июля 2024  16:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на улице Ноксинский спуск 19-летний житель Казани – водитель ВАЗ 2110 – совершил наезд на велосипедиста.

Как установили правоохранители, велосипедист, нарушив правила дорожного движения, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись.

В результате происшествия 23-летний велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении. Госавтоинспекция еще раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани назвали количество техники, которая будет чистить улицы зимой
В Зеленодольске двухлетняя девочка выпала с пятого этажа
Пешеходам и водителям запретят движение по Аэропортовской улице в Казани
На Ноксинском спуске в Казани автомобиль сбил велосипедиста, нарушившего ПДД
В Казани автобус протаранил остановку
В Лениногорске жители обманули работников соцзащиты и предстанут перед судом
Имя нового владельца футбольного клуба «Сокол» пока держат в секрете
Казань и Ереван свяжут авиарейсы авиакомпании Armenian Airlines