 На новогодние подарки для детей челнинцев, участвующих в СВО, выделят 9,3 млн рублей
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На новогодние подарки для детей челнинцев, участвующих в СВО, выделят 9,3 млн рублей

Елку Президента Татарстана посетит 801 юный челнинец.

Республика
12 декабря 2022  14:10
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах на новогодние подарки для детей участников спецоперации из бюджета выделят 9,3 млн рублей. Также подарки вручат детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, активисты общественных организаций и отличники учебы — всего 8,3 тыс. юных челнинцев, сообщили сегодня на утреннем совещании в мэрии.

«Яркие красочные подарки должны дойти до наших детишек — учащихся начальной школы, для детей с ограничениями по здоровью, а также для деток мобилизованных граждан и добровольцев, которые служат в батальонах „Алга“ и „Тимер“», - подчеркнул мэр Наиль Магдеев.

Более того, 801 юного челнинца пригласят на елку Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее «КВ» сообщали, что Республиканская новогодняя елка в Казанском Кремле состоится 23 декабря. А через два дня, 25 декабря, в «Татнефть Арене» пройдет республиканская елка для детей постарше. На нее пригласят учащихся 5-11 классов.

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