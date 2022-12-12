На новогодние подарки для детей челнинцев, участвующих в СВО, выделят 9,3 млн рублей

В Набережных Челнах на новогодние подарки для детей участников спецоперации из бюджета выделят 9,3 млн рублей. Также подарки вручат детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, активисты общественных организаций и отличники учебы — всего 8,3 тыс. юных челнинцев, сообщили сегодня на утреннем совещании в мэрии.

«Яркие красочные подарки должны дойти до наших детишек — учащихся начальной школы, для детей с ограничениями по здоровью, а также для деток мобилизованных граждан и добровольцев, которые служат в батальонах „Алга“ и „Тимер“», - подчеркнул мэр Наиль Магдеев.

Более того, 801 юного челнинца пригласят на елку Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее «КВ» сообщали, что Республиканская новогодняя елка в Казанском Кремле состоится 23 декабря. А через два дня, 25 декабря, в «Татнефть Арене» пройдет республиканская елка для детей постарше. На нее пригласят учащихся 5-11 классов.