 Республиканскую елку в Казанском Кремле проведут 23 декабря
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Республиканскую елку в Казанском Кремле проведут 23 декабря

На праздник пригласят детей участников спецоперации.

Республика
12 декабря 2022  12:33
Автор:
Ольга Ильина

Республиканская новогодняя елка в Казанском Кремле состоится 23 декабря. На нее пригласят учащихся 1-4 классов, в первую очередь – детей участников спецоперации.

Через два дня, 25 декабря, в «Татнефть Арене» пройдет республиканская елка для детей постарше. На нее пригласят учащихся 5-11 классов, сообщил на утреннем совещании замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов. 

Напомним, на Елку Президента приглашаются победители всероссийских и республиканских конкурсов, олимпиад, активисты общественных организаций и отличники учебы.

Ранее «КВ» сообщали, что на организацию и проведение Республиканской новогодней елки планируется потратить 31,8 млн рублей. Поставщику нужно будет оказать «услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий», указано в тендере на сайте госзакупок.

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