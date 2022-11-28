На обходе Нижнекамска и Челнов стартовало строительство моста через Каму

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 стартовало строительство моста через реку Каму. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Всего мост будет иметь протяженность 1,3 километра и станет самым крупным искусственным сооружением на обходе. Специалисты уже возводят 18 опор из 22, подчеркнули представители компании.

Всего на объекте работают 211 специалистов и задействовано 29 единиц техники.

Этот обход включает строительство четырехполосной дороги первой категории, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Общая протяженность обхода составит 81 километр.

Ориентировочно объект сдадут до конца 2024 года.

Ранее «КВ» сообщали, что первые автомобили на развороте под мостом через Мелекеску в Набережных Челнах появятся уже в июне следующего года. Работы по строительству не прекратят и зимой. Всего на разворот протяженностью 600 метров выделят 270 млн рублей. В этом году на работы потратят 76,9 млн рублей.