На очистку улиц Казани от снега привлекли более 300 единиц спецтехники

Сегодня на очистку улиц Казани от снега привлекли 315 единиц спецтехники и 438 дорожных рабочих. Об этом сообщает мэрия города.

Так, 9 января снег уберут с центральных улиц — Кремлевской, профессора Нужина, Пушкина, Достоевского, Лобачевского и других районов. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте мэрии.

За вчерашний день с казанских дорог вывезли более 13 тыс. тонн снега. Всего с начала зимы около 282 тыс. тонн.

По данным Комитета внешнего благоустройства, за сутки использовали 103 тонны реагентов и 382 тонны пескосоляной смеси.

Ранее «КВ» сообщали, что нижнекамцы пожаловались на неубранные дороги.