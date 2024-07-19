На одной из стройплощадок в Казани выявили более 20 нарушивших закон мигрантов

В Казани сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью вместе с коллегами из Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан и бойцами Росгвардии провели рейд на строительной площадке одного из жилых комплексов.

В результате проверки был выявлен 21 иностранец, который пребывал на территории России с нарушением миграционного законодательства. Девять из них будут выдворены из страны.

«В отношении правонарушителей были оставлены административные материалы по ст. 18.8, ст. 18.10 КоАП РФ, – сообщили в пресс-службе МВД по РТ. – Приволжским районным судом города Казани в отношении 9 лиц были приняты решения о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации с помещением в центр временного содержания иностранных граждан».