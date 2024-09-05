На остров-граде Свияжск пройдет фестиваль ухи

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Республика
5 сентября 2024  13:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Остров-град Свияжск готовится принять гостей на ежегодном гастрономическом фестивале «Свияжская уха». В эту субботу, 7 сентября, кулинарные баталии развернутся под аккомпанемент народных песен и танцев, а ярким акцентом праздника станет костюмированное шествие на тему подводного мира, сообщает оргкомитет фестиваля.

В 11:45 от Успенской площади в сторону комплекса «Ленивый торжок» двинется красочная процессия. Участники, наряженные русалками, водяными и волшебными рыбами, вместе с фольклорным коллективом «Красная горка» и пятиметровым осетром зададут тон всему празднику.

На площадке «Ленивого торжка» развернется главное действо – конкурс по приготовлению ухи. С 12:00 до 13:00 команды представят свои оригинальные рецепты, а после жюри, состоящее из именитых шеф-поваров, выберет самую вкусную уху.

Зрители, присоединившиеся к шествию, смогут продегустировать конкурсные блюда и выбрать самую оригинальную подачу.

Помимо кулинарных поединков, для гостей фестиваля проведут кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров РТ, шоу летающих ножей и интерактивные спектакли для всей семьи «Фермерские байки» (6+) и «Семейная пекарня» (8+).

 

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