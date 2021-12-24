 На открытии катка в «Черном озере» выступит М'Dee и «Оммаж»
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На открытии катка в «Черном озере» выступит М'Dee и «Оммаж»

Праздник пройдет 27 декабря с 18:00 и до 21:00.

Город
24 декабря 2021  18:41
Автор:
Елена Молчанова

Открытие катка на «Черном озере» в этом году пройдет с участием казанской группы «Оммаж», казахского исполнителя M’Dee и диджея Timur Ptahin. Кроме них, на празднике появятся традиционные Дед Мороз со Снегурочкой и раздадут гостям подарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Покататься на коньках тут можно будет с 12 до 22 часов по будням и с 10 утра до 11 вечера по выходным. Технический перерыв с 15 до 16 часов. Кроме того, в это воскрессенье, 26 декабря лед будет открыт с 10 до 17 часов. 

За час до закрытия катка закрывается и прокат коньков. которых в наличии имеется 450 пар. 

 

 

 

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