На открытии катка в «Черном озере» выступит М'Dee и «Оммаж»

Открытие катка на «Черном озере» в этом году пройдет с участием казанской группы «Оммаж», казахского исполнителя M’Dee и диджея Timur Ptahin. Кроме них, на празднике появятся традиционные Дед Мороз со Снегурочкой и раздадут гостям подарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Покататься на коньках тут можно будет с 12 до 22 часов по будням и с 10 утра до 11 вечера по выходным. Технический перерыв с 15 до 16 часов. Кроме того, в это воскрессенье, 26 декабря лед будет открыт с 10 до 17 часов.

За час до закрытия катка закрывается и прокат коньков. которых в наличии имеется 450 пар.