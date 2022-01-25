На перевозку пассажиров в Верхнеуслонском районе в 2022 году выделили 4 рубля

На организацию пассажирских перевозок в Верхнеуслонском районе в 2022 году выделили 4 рубля — по одному на каждый маршрут. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.



Так, в районе будут курсировать автобусы по четырем маршрутам: до Канаша, Шеланги, а также два автобуса до Иннополиса, один из которых будет проходить через село Куралово. В качестве перевозчика выступит компания «Иннополис экспресс», контракты с единственным участником закупки уже заключен, передает «Волжская новь».



Согласно документам, автобусы будут ходить по заранее утвержденному графику. Так, в Канаш можно будет уехать утром в понедельник, среду и пятницу, (в 8.30 из Услона и в 9.30 из Канаша), а также днем (из райцентра в 14.00, из Канаша в 15.00). По пути автобус также будет останавливаться в селах Большие Меми, Майдан, Коргузу, Ямбулатово, Русское Макулово и Татарское Макулово.

В направлении Шеланги рейсы будут осуществляться с заездом в Нижний Услон по вторникам и четвергам. Из райцентра автобус будет отправляться в 8.30 и 14.00, с конечной точки в райцентр — в 9.30 и 15.00.

Что касается маршрутов до Иннополиса, их будет два. Один прямой, а второй с остановкой в селе Куралово. Прямой маршрут будет курсировать в будние дни из Услона в 7.30, 17.00 и в 18.00, из Иннополиса — в 7.00, 8.00 и в 17.30. В выходные из райцентра автобус выйдет в 7.30 и 17.00, из города — в 7.00 и 15.00.

Что касается маршрута Верхний Услон — Куралово — Иннополис, то он будет курсировать как в будни, так и в выходные. В рабочие дни из Услона автобус будет стартовать в 6.00, 10.00 и 14.00 (соответственно, в Куралово он будет в 6.30, 10.30 и 14.30), а из Иннополиса — в 9.00, 12.00 и 18.30 (остановки в Куралово в 8.30, 12.30 и 19.00).

В выходные дни из Услона автобус будет выходить по графику буднего дня, а вот из Иннополиса первый рейс — в 8.00. Помимо него, будет еще два времени отправления — 12:00 и 18:00.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что новые автобусы в Нижнекамске не могут выйти на маршруты из-за отсутствия водителей.