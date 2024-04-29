На площадке Эконстанции в Казани стартуют мастер-классы по переработке пластика

В телеграм-канале «Стратегия развития Казанки» сообщают о старте мастер-классов по переработке пластика для всех желающих. С 1го по 5 мая и далее еженедельно подобные акции будут происходить на площадке Эконстанции, что открылась на набережной Казанки возле экстрим-парка «УРАМ». В ходе мастер-классов все желающие смогут увидеть процесс приработки пластиковых отходов в экологичные сувениры, которые после можно будет забрать с собой. Для участия – необходима регистрация на сайте.

Напомним, 28 апреля на набережной прошел экофестиваль, приуроченный к открытию Экостанции.