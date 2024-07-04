На пляжах Казани с начала сезона удалось спасти пять купающихся

В Казани, по данным управления гражданской защиты, на протяжении первого месяца лета на официально оборудованных пляжах не было зафиксировано ни одного случая утопления. Спасатели, несмотря на большой наплыв отдыхающих в июне из-за жаркой погоды, смогли предотвратить трагедии и оказали помощь пяти человекам, попавшим в беду на воде.

Однако в несанкционированных местах отдыха за этот же период произошло три смертельных случая. Утопления были зафиксированы на озере Кабан, на реке Казанке у Кировской дамбы и в пруду у поселка Кукушкино.

Начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин подчеркнул важность отдыха только на оборудованных пляжах, где обеспечена безопасность и работают спасатели.

В Казани работают пять муниципальных пляжей: Локомотив, Нижнее Заречье, на озерах Глубокое, Комсомольское, Большое Лебяжье. Также оборудованы три организованных места отдыха: на озерах Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.

На муниципальных пляжах и в организованных местах отдыха спасатели дежурят ежедневно с 9:00 до 20:00. Дежурство продолжится до окончания купального сезона – 30 августа.