На пляжах Казани с начала сезона удалось спасти пять купающихся

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Город
4 июля 2024  12:15
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани, по данным управления гражданской защиты, на протяжении первого месяца лета на официально оборудованных пляжах не было зафиксировано ни одного случая утопления. Спасатели, несмотря на большой наплыв отдыхающих в июне из-за жаркой погоды, смогли предотвратить трагедии и оказали помощь пяти человекам, попавшим в беду на воде. 

Однако в несанкционированных местах отдыха за этот же период произошло три смертельных случая. Утопления были зафиксированы на озере Кабан, на реке Казанке у Кировской дамбы и в пруду у поселка Кукушкино. 

Начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин подчеркнул важность отдыха только на оборудованных пляжах, где обеспечена безопасность и работают спасатели. 

В Казани работают пять муниципальных пляжей: Локомотив, Нижнее Заречье, на озерах Глубокое, Комсомольское, Большое Лебяжье. Также оборудованы три организованных места отдыха: на озерах Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.

На муниципальных пляжах и в организованных местах отдыха спасатели дежурят ежедневно с 9:00 до 20:00. Дежурство продолжится до окончания купального сезона – 30 августа.

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