На пост руководителя молодежного комитета Казани поступило рекордное число заявок

Заявки на участие в конкурсе поступали из различных регионов России, включая Татарстан, Сибирь, Урал и Центральную Россию. Согласно данным мэрии города, наибольшее количество резюме (74%) поступило от жителей Казани, 15% — от претендентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других крупных городов.

Средний возраст соискателей составляет 35 лет, при этом возрастной диапазон кандидатов варьируется от 20 до 63 лет. Большинство заявок подано мужчинами. Конкурс проводится на освободившуюся должность председателя комитета по делам детей и молодежи, которую ранее занимала Алия Загидуллина, перешедшая на пост начальника управления культуры.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, молодежная политика имеет особое значение для развивающегося города, привлекающего молодых людей со всей страны для получения образования и последующего трудоустройства.

После завершения приема заявок 12 ноября начнется этап кадровой оценки кандидатов, включающий собеседования и презентацию стратегий развития молодежной политики перед экспертным советом. Для участия в конкурсе претенденты должны соответствовать установленным требованиям к образованию и профессиональному опыту.