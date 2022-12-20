На пожаре в Лениногорске погибли два человека

Сегодня в половину пятого утра на номер экстренных служб поступило сообщение о пожаре в Лениногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные выяснили, что в двухкомнатной квартире двухэтажного дома горели вещи и мебель. В 4.40 минут пожарные ликвидировали горение на площади 5 квадратных метров.

Во время разборки конструкций спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани при пожаре в пятиэтажке погиб 19-летний парень. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.