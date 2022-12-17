В Казани при пожаре в пятиэтажке погиб 19-летний парень

Сегодня утром на телефон экстренных служб поступило сообщение о пожаре в комнате пятиэтажного дома в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В тушении пожара участвовали 59 человек и 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Также спасатели обнаружили тело погибшего юноши 2003 года рождения. Из жилого дома были эвакуированы 103 человека.

Ранее «КВ» сообщали, что в Елабуге спасатели вытащили из пожара женщину и 13-летнего мальчика. При пожаре создалось плотное задымление, и ребенок был отрезан от путей эвакуации.