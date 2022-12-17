 В Казани при пожаре в пятиэтажке погиб 19-летний парень
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В Казани при пожаре в пятиэтажке погиб 19-летний парень

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Город
17 декабря 2022  10:00
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня утром на телефон экстренных служб поступило сообщение о пожаре в комнате пятиэтажного дома в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

В тушении пожара участвовали 59 человек и 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Также спасатели обнаружили тело погибшего юноши 2003 года рождения. Из жилого дома были эвакуированы 103 человека. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Елабуге спасатели вытащили из пожара женщину и 13-летнего мальчика. При пожаре создалось плотное задымление, и ребенок был отрезан от путей эвакуации.

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