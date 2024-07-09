На пожаре в Менделеевске спасли женщину

Пожар произошел 8 июля в 23:35 в Менделеевске на улице Чоловского, 10. В однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома загорелась мебель на кухне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные спасли из горящей квартиры женщину 1978 года рождения, передав ее медикам. У женщины диагностировано отравление продуктами горения средней степени тяжести, она госпитализирована.

К сожалению, в ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предварительная причина - неосторожность при курении.