На празднование Дня победы в Казани выделено 42 млн рублей

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Город
28 марта 2024  11:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти республики опубликовали тендер о поиске подрядчика на проведение Дня Победы-2024 в столице Татарстана. Выделено 41,88 млн рублей.

Местами для проведения станут уже привычные и известные локации — например, площадь Тысячелетия, где на сцену выйдут коллективы хоровых и танцевальных студий и спецгости.

Ветеранов пригласят в Казанский Кремль, подарят им цветы и организуют концерт. 

В Парке Победы в этот же день возложат цветы к мемориалам и проведут фестиваль «Фанфары Победы». 

Вечером ожидается праздничный салют в центре акватории Казанки.

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На празднование Дня победы в Казани выделено 42 млн рублей
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