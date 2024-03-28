На празднование Дня победы в Казани выделено 42 млн рублей

Власти республики опубликовали тендер о поиске подрядчика на проведение Дня Победы-2024 в столице Татарстана. Выделено 41,88 млн рублей.

Местами для проведения станут уже привычные и известные локации — например, площадь Тысячелетия, где на сцену выйдут коллективы хоровых и танцевальных студий и спецгости.

Ветеранов пригласят в Казанский Кремль, подарят им цветы и организуют концерт.

В Парке Победы в этот же день возложат цветы к мемориалам и проведут фестиваль «Фанфары Победы».

Вечером ожидается праздничный салют в центре акватории Казанки.