На прошлой неделе в Казани стало на 437 малышей больше

В период с 2 по 8 декабря в Татарстане на свет появились 233 мальчика и 204 девочки. Самый крупный новорожденный весил 4860 граммов, в то время как самый легкий малыш при рождении весил всего 1270 граммов.

Поскольку имена играют важную роль в жизни каждого человека, некоторые родители отдали предпочтение традиционным и популярным именам, таким как Амир, Эмиль, Матвей и Алан. Также в списке часто встречаются такие имена, как Данияр, Демид, Риналь, Адель, Алина, Азалия, Есения, Сафия, Амелия, София, Ева и Анна.

Однако среди новорожденных можно встретить и редкие имена. К числу необычных относятся Хан, Октавия, Сумайя и Лорель. Также в этом списке отмечены такие имена, как Инсаф, Ян, Каюм, Захар, Вильдан, Ильдар, Райан, Равис, Даниэль, Дмитрий, Ильзат, Мартин, Ансель, Асель, Джиель, Эльзана, Авелина, Анель, Ангелика, Селин, Алана и Айнель.

Кроме того, по данным управления ЗАГС Казани, в этот же период в городе зарегистрировали брак 166 пар, что свидетельствует о продолжении традиций и семейных ценностей в Татарстане.