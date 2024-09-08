На развитие телемедицины в Татарстане выделят 40 млн рублей

Более 40 миллионов рублей выделяется в Татарстане на развитие телемедицины. Как сообщает портал госзакупок, средства будут направлены на внедрение специализированного программного обеспечения в медицинские учреждения республики. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Внедрение телемедицинских технологий позволит сделать медицинскую помощь ещё доступнее для жителей республики.

В рамках проекта планируется внедрить ПО для проведения телемедицинских консультаций, разработать мобильное приложение для доступа к сервису и передать права на использование ПО и документации Республиканскому медицинскому информационно-аналитическому центру.