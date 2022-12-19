В Казани планируют провести международный фестиваль «Древнейшие города»

В Казани планируется провести международный фестиваль «Древнейшие города». Об этом сообщила Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма Казани.

Планируется, что фестиваль будет проходить в течение трех дней. Фестиваль раскроет разнообразие возможностей города через его архитектуру, гастрономию, культуру, общественные пространства, отмечает Санникова.

«Особое внимание стоит уделить проблеме развития событийного туризма. У многих мероприятий одинаковая механика проведения, зачастую нет одного выделяющегося события. На сегодняшний день уже есть предварительные договоренности для проведения фестиваля с городами Владимир, Великий Новгород и другими, а также с городами стран СНГ», – сказала Санникова.

Ранее «КВ» сообщали, что в этом году число туристов, посетивших Казанский Кремль, выросло на 25%.