 В Казани планируют провести международный фестиваль «Древнейшие города»
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В Казани планируют провести международный фестиваль «Древнейшие города»

В фестивале примут участие Владимир, Великий Новгород, а также города стран СНГ.

Город
19 декабря 2022  11:13
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Казани планируется провести международный фестиваль «Древнейшие города». Об этом сообщила Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма Казани.

Планируется, что фестиваль будет проходить в течение трех дней. Фестиваль раскроет разнообразие возможностей города через его архитектуру, гастрономию, культуру, общественные пространства, отмечает Санникова.

«Особое внимание стоит уделить проблеме развития событийного туризма. У многих мероприятий одинаковая механика проведения, зачастую нет одного выделяющегося события. На сегодняшний день уже есть предварительные договоренности для проведения фестиваля с городами Владимир, Великий Новгород и другими, а также с городами стран СНГ», – сказала Санникова. 

Ранее «КВ» сообщали, что в этом году число туристов, посетивших Казанский Кремль, выросло на 25%.

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В Казани планируют провести международный фестиваль «Древнейшие города»