На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделят 11,2 млрд рублей

В следующем году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в РТ выделят 11,2 млрд рублей. Из них 4,7 млрд — из федерального бюджета и 6,5 млрд — из бюджета региона. Об этом на брифинге рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Это ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной структуры городских агломераций — 5,8 млрд рублей, развитие инфраструктурных крупных проектов — 1,4 млрд рублей, также из федерального бюджета», — сказал спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ строительство Вознесенского тракта должны завершить в 2024 году.