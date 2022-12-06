 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделят 11,2 млрд рублей
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На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделят 11,2 млрд рублей

Из них 4,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Республика
6 декабря 2022  13:58
Автор:
Карина Кострулева

В следующем году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в РТ выделят 11,2 млрд рублей. Из них 4,7 млрд — из федерального бюджета и 6,5 млрд — из бюджета региона. Об этом на брифинге рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Это ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной структуры городских агломераций — 5,8 млрд рублей, развитие инфраструктурных крупных проектов — 1,4 млрд рублей, также из федерального бюджета», — сказал спикер. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ строительство Вознесенского тракта должны завершить в 2024 году.

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