На реализацию нацпроекта «Экология» в РТ в 2024 году выделят более 5 млрд. рублей

В рамках национального проекта «Экология» в Татарстане в этом году реализуется ряд федеральных проектов. Об этом сообщает Министерство финансов РТ.

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Республика
5 февраля 2024  16:23
Автор:
Владислав Косолапкин

Проект «Сохранение лесов» направлен на увеличение площади лесовосстановления, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров за счет субвенций из федерального бюджета.

Проект «Оздоровление Волги» реализуется для сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку. А в рамках проекта «Чистая страна» ведется ликвидация несанкционированных свалок.

В общей сложности на реализацию нацпроекта в республике запланировано выделить 5,065 млрд. рублей. Из них 4,9 млрд. получит Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, остальные 117 млн. - Министерство лесного хозяйства РТ.

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