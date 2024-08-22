На реализацию нового нацпроекта по экологии в Татарстане направят 1,3 млрд рублей

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков представил журналистам новый национальный проект «Экологическое благополучие», который будет реализовываться с 2025 по 2030 годы.

Проект включает в себя шесть федеральных проектов: «Вода России», «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

В рамках проекта «Вода России» уже согласована расчистка реки Ноксы и второй этап расчистки реки Мелекески.

На данный момент Татарстан уже включил в национальный проект «Экологическое благополучие» семь мероприятий на общую сумму 1,3 млрд рублей.