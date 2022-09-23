 На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани выделили еще 5 млрд рублей
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На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани выделили еще 5 млрд рублей

Строительные работы завершатся к 26 ноября 2024 года.

Город
23 сентября 2022  17:39
Автор:
Карина Кострулева

На реконструкцию Горьковского шоссе в столице РТ выделили еще 5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Согласно документу, рабочие будут реконструировать участок от ул. Музыкальной трассы М7 «Волга». Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». 

По проекту, на 2,7 млрд рублей будет устроено 11 погонных км дорог, включая обочины и тротуары. Также 977 млн рублей выделят на эстакаду в месте соединения улиц Фрунзе и Болотникова и 1,4 млрд рублей выделят на подпорные стенки разворотной петли № 1 и тоннеля на том же участке. Строительные работы завершатся к 26 ноября 2024 года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что госэкспертиза выдала положительное заключение проекту участка дублера Горьковского шоссе от Храма всех религий (Аракчино) до трассы М7. Ранее в рамках подготовки к строительству выкупу более чем 300 земельных участков и строении на сумму 275 млн рублей. Ведется монтаж системы наружного освещения подпорных стен, шумозащитных экранов.

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