На ремонт дорог в Татарстане направят 836 млн рублей

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Республика
8 июля 2024  10:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане на ремонт дорог в населенных пунктах, подъездов к фермам и обустройство улиц барьерными ограждениями направят 836 млн рублей.

Из этой суммы 227 млн рублей пойдут на капитальный ремонт дороги М7 Волга-Мамадыш, 195 млн рублей направят на обустройство барьерных ограждений на дорогах Рыбно-Слободского района и ремонт подъезда к молочной ферме, 73,6 млн рублей – на ремонт подъездных дорог к детскому лагерю «Юниор» и к двум животноводческим фермам, 39 млн рублей выделят на ремонт подъездных дорог к животноводческим комплексам в Высокогорском районе, а еще 29 млн рублей направят на ремонт подъездных дорог к фермам в Апастовском районе.

Кроме того, 105 млн рублей пойдут на ремонт дорожной сети в Азнакаевском, Альметьевском и Заинском районах, а 165 млн рублей - в Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском районах.

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