 На ремонт трассы «Казань — Ульяновск» направят свыше 53 млн рублей
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На ремонт трассы «Казань — Ульяновск» направят свыше 53 млн рублей

Средства выделены из бюджета республики. 

Республика
27 декабря 2021  08:22
Автор:
Эдуард Салихов

На ремонт автодороги «Казань — Ульяновск» потратят свыше 53,2 млн рублей. Средства выделены из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Ремонт запланирован на участке в 1,11 километра в Апастовском районе и 1,31 километра в Камско-Устьинском районе. Работы должны быть окончены до 22 августа 2022 года. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на ремонт мостов потратят 9 млрд рублей. Программа по капитальному ремонту объектов стартует на будущий год.

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