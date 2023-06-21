На решение проблем с нехваткой школ в Казани необходимо 60 млрд рублей

Для решения проблемы нехватки школ в Казани требуется сумма в 60 млрд рублей, что соответствует двухлетнему бюджету города.

Такую сумму назвали в мэрии, в ответе на просьбу жителей о строительстве учреждения в микрорайонах «Лаишевский узел» и «М-14». Строительство школ в этих районах не планируется.

В мэрии заявили, что одна школа стоит около 1,5 млрд рублей, а чтобы удовлетворить все потребности жителей, необходимо 60 млрд.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани к новому учебному году впервые откроют сразу четыре новые школы. Всего в столице РТ работают 169 городских школ и 31 частная.