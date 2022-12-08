 На Республиканском антикоррупционном форуме обсудят темы защиты прав молодых семей
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На Республиканском антикоррупционном форуме обсудят темы защиты прав молодых семей

Также обсудят коррупционные риски в разных общественных сферах.

Республика
8 декабря 2022  15:51
Автор:
Карина Кострулева

В Казани, 9 декабря, в IT-парке имени Башира Рамеева пройдет Республиканский антикоррупционный форум, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Так, 10 утра на первом этапе форму обсудят коррупционные риски в сферах — образования, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, ЖКХ, ритуальных услуг, медобслуживания населения и сельского хозяйства. 

Второй этап откроется в 14:00. На нем обсудят темы защиты прав молодых семей. На площадке соберутся участники сообществ молодых семей РТ, молодежные парламенты муниципальных образований и тд. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила об итогах опроса, который проводился среди молодежи перед открытием архитектурно-строительного форума «Казаныш».

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