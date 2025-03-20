На реставрацию Казанского ТЮЗа направят 1,5 миллиарда рублей

Казанский театр юного зрителя (ТЮЗ) получит около 1,5 миллиарда рублей на реставрацию и капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин.

В 2025 году на капитальный ремонт театра выделено 704 миллиона рублей, а на реставрацию основного здания – 727 миллионов рублей.

Кроме того, руководство ТЮЗа разрабатывает концепцию реконструкции здания и благоустройства прилегающей территории.

Эксперты подчеркивают, что реставрация и модернизация театра позволят сохранить его исторический облик и улучшить условия для зрителей и сотрудников. Власти Татарстана продолжают поддерживать культурные учреждения, чтобы обеспечить их развитие и доступность для жителей и гостей города.

Напомним, что Казанский ТЮЗ является одним из старейших театров для детей и молодежи в России. Его реставрация станет важным шагом в сохранении культурного наследия региона.

Ранее Иван Гущин успокоил казанцев, сообщив что Мергасовскому дому не грозит разрушение.