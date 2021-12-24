 На следующий год в казанских школах появятся паспорта безопасности
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На следующий год в казанских школах появятся паспорта безопасности

Мэр Казани уверен, что это повысит уровень безопасности учеников.

Город
24 декабря 2021  13:38

На следующий год в школах Казани планируют ввести так называемые паспорта безопасности, которые будут направлены на защиту учеников от нападений. Об этом на итоговой встрече с журналистами сказал мэр города Ильсур Метшин. 

«Мы работаем над выделением денежных средств, что в школах появились паспорта безопасности. Это значит они будут без дырявых заборов, установлено освещение, поставлены два пункта проходных, тревожные кнопки безопасности. У каждого здания тоже будет свой паспорт, который мы внедрим на следующий год. Уверен это повысит безопасность в школах», — заявил градоначальник.

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