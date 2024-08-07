На содержание ливневок в Казани выделяют 35 млн рублей

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Город
7 августа 2024  09:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани планируется потратить более 35 миллионов рублей на содержание очистных сооружений на выпусках сетей ливневой канализации и водных объектов. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета муниципального образования.

В список объектов, которые необходимо содержать, входят 23 очистных сооружения, расположенные на улицах Хади Такташа, Мамадышском тракте, улицах Торфяной, Подлужной, Гаврилова, Гареева, Баруди, Комсомольской, Родины, Сибирском тракте, в микрорайоне «Салават Купере».

Подрядчик отвечает за проведение осмотров для контроля состояния насосов, профилактическое техническое обслуживание, ревизию сорбционного блока, замену фильтрующих элементов, текущее обслуживание резервуаров, ревизионные работы на скиммере (устройство для сбора и удаления нефтепродуктов, жиров, масел с поверхности воды), а также ежедневный контроль работы насосов, напряжения на щитах управления и КТП, уровня воды в КНС, и осмотр выпуска очищенных стоков.

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