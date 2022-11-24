На стройке в Тукаевском районе РТ рабочего насмерть придавило трубой

На Первомайской дамбе в Тукаевском районе Татарстана рабочий получил смертельную травму. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

По предварительным данным, во время работ на 41-летнего монтажника ООО «СпецРегионСтрой» упала металлическая труба. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. По факту случившегося организованы прокурорская и доследственная проверки.

Ранее «КВ» сообщали, что на производстве «ХПП «Август-Муслюм» в селе Муслюмово получил тяжелую травму 37-летний рабочий. Во время очистки магистрали подачи зерна в механизм затянуло руку работника, которую ампутировало.