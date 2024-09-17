На строительство Центра футбола в Казани нужно ещё свыше полумиллиарда рублей

Общая стоимость проекта Центра развития футбола, который расположится на территории стадиона «Рубин», оценивается более, чем в 3,5 миллиарда рублей. На этот раз речь идет о выделении еще 588 миллионов, которые будут направлены на внутреннюю отделку, монтаж оборудования и слаботочных систем.

Тендер на проведение работ объявлен. Финансирование проекта осуществляется из республиканского бюджета, а заказчиком выступает Главинвестстрой РТ.

Будущий центр футбола – это не просто манеж, а настоящий спортивный комплекс с автостоянкой, хозяйственной зоной и даже мусорной площадкой. Четырех-пятиэтажное здание с подвалом будет 69 метров в длину и почти 29 в ширину.

Открытие центра запланировано на 2027 год, согласно документам тендера.