На свадебном фестивале в Москве три пары из Татарстана зарегистрируют свой брак

Три пары молодоженов из Татарстана зарегистрируют свои браки на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, пишет «Татар-информ».

Делегацию молодоженов проводили на Казанском вокзале.

Интересно, что все пары в ближайшем будущем станут одной большой семьей, потому что на своих возлюбленных женятся три Сафиуллиных – две сёстры и один брат. По их словам, это станет еще одним поводом собираться вместе за застольем во время годовщины.

Всем трем парам подготовили эксклюзивные национальные костюмы, которые они раскроют только на выставке. На выставке-форуме «Россия» с 12 по 19 мая пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием первого дня станет массовая свадьба с участием более 150 пар со всей страны.

Массовая свадьба пройдет 12 мая на праздник Красная горка, с которой традиционно открывается свадебный сезон.

Всем молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России». Фестиваль продлится больше недели и соединит сердца более 200 пар.