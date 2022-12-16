 На СВО погиб бывший осужденный татарстанец, вступивший в ЧВК
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На СВО погиб бывший осужденный татарстанец, вступивший в ЧВК

Мужчина обвинялся в нападении на инкассаторов.

Республика
16 декабря 2022  08:32
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в Зеленодольске прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации на Украине Игорем Богаченко. 

Ранее он отбывал наказание в исправительной колонии за ограбление инкассаторской машины и ранения инкассатора в январе 2015 года в Зеленодольске.

В этом году Богаченко вступил в ЧВК, решив принять участие в спецоперации.

«Игоря похоронят в гражданской одежде и без всяких почестей. Так же, как хоронят добровольцев частных военных кампаний», - сообщил «Татар-информу» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в день нападения в инкассаторской машине перевозили 68 млн рублей. Игорь и его подельник скрывались пять дней, а затем их задержали и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее «КВ» сообщали, что в зоне спецоперации погиб военнослужащий из Агрыза Ильдар Вазыков. Бойца наградили медалью «За отвагу» посмертно.

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