На СВО погиб военнослужащий из Агрыза Ильдар Вазыков

В субботу, 10 декабря, в Агрызе прошла церемония прощания с погибшим во время спецоперации Ильдаром Вазыковым. Проститься с бойцом пришли глава района Азат Валеев, военком Ильгиз Галеев, близкие, друзья, одноклассники, соседи и знакомые.

Об Ильдаре близкие отзываются как о добром, общительном и ответственном человеке.

«Ильдар Фирхатович, 1978 года рождения, воевал за свободу и независимость Луганской Народной Республики. В благодарственном письме Главы ЛНР Леонида Пасечника отмечено, что Ильдар Вазыков пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу», - сообщают «Агрызские вести».

Ильдара Вазыкова наградили медалью «За отвагу» посмертно.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах прошла прощальная церемония с погибшим в спецоперации на Украине Павлом Зуевым. Мужчине было 35 лет, раньше он работал на Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате. На фронт ушел в октябре. У него осталась семья.