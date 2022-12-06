 В СВО на Украине погиб сотрудник Набережночелнинского картонно-бумажного комбината
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В СВО на Украине погиб сотрудник Набережночелнинского картонно-бумажного комбината

Мужчине было 35 лет, у него осталась семья.

Республика
6 декабря 2022  08:40
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 6 декабря, в Набережных Челнах проходит прощальная церемония с погибшим в спецоперации на Украине Павлом Зуевым. В 8 часов утра стартовало отпевание в церкви Серафима Саровского. После этого тело погибшего военнослужащего повезут в Мамадышский район, в село Соколки, где пройдут похороны.

Мужчине было 35 лет, раньше он работал на Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате. На фронт ушел в октябре. У него осталась семья, передают «Челнинские известия».

Ранее «КВ» сообщали, что в школе №27 Набережных Челнов увековечили память местного жителя, погибшего в СВО. Андрей Яранцев окончил эту школу в 1996 году, рассказали в пресс-службе мэрии автограда.

Яранцев служил в горячих точках. Награжден различными медалями России, ДНР и ЛНР. А также Орденом мужества посмертно. 

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